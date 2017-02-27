Trump askeri harcamayı 54 milyar dolar artırmak istiyor

ABD Başkanı Donald Trump, gelecek yılın bütçe planında savunmada 54 milyar dolarlık, bir başka deyişle yüzde 9 oranında artış isteyeceğini açıkladı.

Trump'ın bütçe tasarısında, dış yardım ve çevre gibi alanlarda ise büyük kesintiler öngörülüyor.

Tasarıda, Cumhuriyetçi Partililer'in reform çağrılarına rağmen, Sosyal Güvenlik ve Medicare gibi büyük sosyal kalemlere dokunulmuyor.

Başkan Trump'ın bütçe teklifinin nihai halini gelecek ay ortasında sunması bekleniyor.

Trump, Beyaz Saray'da eyalet valileriyle toplantısında yaptığı konuşmada, "Daha az parayla daha çok şey yapacağız ve devleti daha küçük ve hesap verebilir hale getireceğiz" dedi.

Kampanya döneminde askeri harcamaları arttırıp, sosyal programları koruma sözü veren Trump, bütçenin "ordu, güvenlik ve ekonomik kalkınmaya" odaklanacağını söylemişti.

Trup ayrıca altyapı harcamalarına dair planlarını da yarın Kongre'de yapacağı konuşmada açıklayacağını belitti ve "Altyapıya büyük paralar harcamaya başlayacağız" dedi.