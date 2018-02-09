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Kültür-Sanat

Trump Art Gallery'de çocuklar için ‘Karton Maske Atölyesi'

İSTANBUL, (DHA)-TRUMP Alışveriş Merkezi’nin sergi alanı Trump Art Gallery’de çocuklar 10 Şubat Cumartesi günü ‘Karton Maske Atölyesi’ ile atık malzemeleri birer sanat eserine dönüştürecek

09 Şubat 2018 16:19

İSTANBUL, (DHA)-TRUMP Alışveriş Merkezi’nin sergi alanı Trump Art Gallery’de çocuklar 10 Şubat Cumartesi günü ‘Karton Maske Atölyesi’ ile atık malzemeleri birer sanat eserine dönüştürecek.

Sanatçı Aylin Taslak, Trump Alışveriş Merkezi’nin sergi alanı Trump Art Gallery’de, kendi eserlerinin de yer aldığı ‘Ben Olmayan’ adlı sergi kapsamında 7-12 yaş aralığındaki çocuklarla atölye çalışması düzenleyecek.

10 Şubat Cumartesi günü saat 15.30’da başlayacak olan ‘Karton Maske Atölyesi’ ile Aylin Taslak, çocukların kartonlardan kişisel maskelerini yapmasına yardımcı olacak. Kartonların, özgün bir biçimde şekillendirilerek maskelere dönüşeceği atölye çalışması ile çocuklar hem keyifli vakit geçirecek hem de el becerilerini geliştirecek. Etkinliğe katılımın ücretsiz olduğu duyuruldu.

(FOTOĞRAF)

 

 

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