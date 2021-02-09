Trump arayarak seçim sonucunu değiştirecek sayıda oy bulmasını istemişti; Georgia eyaleti eski ABD Başkanı hakkında inceleme başlattı

ABD'de Georgie eyalet sekreterliği, Donald Trump'ın 2020 seçim sonuçlarını değiştirme yönündeki çabalarına karşı inceleme başlattı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Donald Trump'ın Georgia eyalet sekreteri Brad Raffensperger'ı arayarak seçimde usülsüzlük iddialarını sürdürdüğü, eyalette seçim sonucunu değiştirecek sayıda 'oy bulmasını' istediği telefon konuşmasının ardından inceleme başlatıldı.

Hukuki uzmanlar, Trump'ın Raffensperger'i aramasının eyaletin en az üç seçim yasasını ihlâl ettiğini savundu: Seçimde usülsüzlük komplo teorisi yapmak, seçimde usülsüzlük yapma isteği, seçim görevlilerine bilinçli müdahale.

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