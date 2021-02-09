T24 LogoT24 Logo
Dünya

Trump arayarak seçim sonucunu değiştirecek sayıda oy bulmasını istemişti; Georgia eyaleti eski ABD Başkanı hakkında inceleme başlattı

09 Şubat 2021 08:18

ABD'de Georgie eyalet sekreterliği, Donald Trump'ın 2020 seçim sonuçlarını değiştirme yönündeki çabalarına karşı inceleme başlattı. 

The Guardian'da yer alan habere göre, Donald Trump'ın Georgia eyalet sekreteri Brad Raffensperger'ı arayarak seçimde usülsüzlük iddialarını sürdürdüğü, eyalette seçim sonucunu değiştirecek sayıda 'oy bulmasını' istediği telefon konuşmasının ardından inceleme başlatıldı. 

Hukuki uzmanlar, Trump'ın Raffensperger'i aramasının eyaletin en az üç seçim yasasını ihlâl ettiğini savundu: Seçimde usülsüzlük komplo teorisi yapmak, seçimde usülsüzlük yapma isteği, seçim görevlilerine bilinçli müdahale. 

TIKLAYIN - Washington Post kayıtlara ulaştı; Trump, Georgia eyalet sekreterine 11 bin 780 oy bulması için baskı yapmış!

donald trumpeyaletgeorgiaincelemedava
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24