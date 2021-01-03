Washington Post kayıtlara ulaştı; Trump, Georgia eyalet sekreterine 11 bin 780 oy bulması için baskı yapmış!

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Başkanı Donald Trump'ın Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger ile gerçekleştirdiği bir saat süren telefon konuşmasında kaybettiği eyaleti geri kazanacak kadar çok "oy bulması" için baskı yaptığı ortaya çıktı.

Washington Post gazetesi, Donald Trump'ın Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger ile gerçekleştirdiği bir saat süren telefon konuşmasının kayıtlarına ulaştı. Kayıtlarda Trump'ın Raffensperger'i övdüğü, harekete geçmesini istediği ve "seçimde usülsüzlük" iddialarına destek olmaması durumunda cezai sonuçları olabileceğine işaret ettiği tespit edildi. Trump'ın konuşmanın bir noktasında eyalet sekreterine "büyük bir risk aldığını" söylediği belirtildi.

Telefon kayıtlarında Raffensperger'in Trump'ı eyalette Joe Biden'ın 11 bin 779 oy önde olduğu sonuçların adil ve doğru olduğu konusunda ikna etmeye çalıştığı ortaya çıktı. Seçim sonucunu kabul etmeyen Trump ise "Georgia'daki insanlar öfkeli, bu ülkedeki insanlar öfkeli. Yeniden hesapladığınızı söylemekte yanlış bir şey yok" dedi.

Raffensperger'in Trump'a yanıtı "Başkan, sorun şu ki sizin elinizdeki veriler yanlış" oldu.

"11 bin 780 oy bulmanı istiyorum"

Konuşmanın bir noktasında Trump'ın Raffensperger'e "Bak, senden tek istediğim, bizdekinden fazla 11 bin 780 oy bulman. Çünkü eyaleti biz kazandık" dediği duyuldu. "Georgia'yı kaybetmiş olamam" diyen Trump'ın 1 saatlik konuşma boyunca ısrarla eyaleti "binlerce oy farkla" kazandığını iddia etti.

Trump, söz konusu telefon konuşmasıyla ilgili olarak bir tweet paylaşmış, eyalet sekreteri Raffensperger'in 'masanın altındaki' oylar konusunu açıklığa kavuşturmakta 'istekli' olmadığı suçlamasını yöneltmişti. Raffensperger'in Twitter üzerinden verdiği yanıt "Saygıyla, Başkan Trump, söyledikleriniz doğru değil" olmuştu.