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Dünya
Deutsche Welle

Trump anketlerde Clinton'un önüne geçti

ABD'de 8 Kasım'da yapılacak 58. başkanlık seçimleri için geri sayım sürüyor. Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump anketlerde Demokrat Parti'nin aday adayı Hillary Clinton'ın önüne geçti.

25 Temmuz 2016 19:54


Yayınlanan son anketlere göre Trump'ın başkan adayı ilan edildiği parti kongresi seçmen nezdindeki itibarına olumlu yansıdı. Kongre'de yer yer yükselen muhalif ve çatlak seslere rağmen Trump anketlerde oyunu artırmayı başardı.

Yüzde 6'lık artış 16 yıldır görülmedi

CNN Televizyonu tarafından yaptırılan ankete göre Trump oy oranını yüzde 48'e çıkarmayı başardı. Buna karşılık Clinton yüzde 45 dolayında kalıyor. Trump böylece bir önceki ankete kıyasla oylarını yüzde 6 dolayında artırmayı başardı.

Gözlemcilere göre başkan adaylığının kesinleştiği kongre adayın oylarının artmasını sağlıyor. Ancak Trump'taki artış ortalamanın üzerinde oldu. CNN, en son 2000 yılındaki seçimlerde benzer bir artış kaydedildiğine dikkat çekti.

'Temel ilkemiz Amerikancılık'

Donald Trump, Cumhuriyetçilerin resmi başkan adayı olarak yaptığı ilk konuşmasında dış politika konusunda dikkat çekici mesajlar vermişti. Dış politikanın ABD çıkarları doğrultusunda yeniden şekillendirileceğini belirten Trump, "Bizim temel ilkemiz Amerikancılık olacak, küreselleşmecilik değil" ifadelerini kullanmıştı.

ABD'yi çöken bir ülke olarak tanımlayan Trump, 'kriz', 'tehdit' ve 'şiddet' kavramlarına karşı "Amerikan halkı önce gelir' anlayışının hakim olduğu yeni bir vizyon getireceklerini söylemişti. Trump iç politikada da düzen ve asayişin garantörü olacağı, suçlar, kaçak göç ve terörizme karşı koyacağı vaadinde bulunmuştu.

Sıra Demokrat Parti'de

Demokrat Parti kongresi bugün Philadelphia'da başlıyor. Kongrede partisinin başkan adayı ilan edilmesi beklenen Clinton, başkan yardımcısı adayının Virginia Senatörü Tim Kaine olduğunu açıklamıştı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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