"Trump, Ankara'yı Süleymani işine bulaştırmak için her yola başvuracaktır"

Washington'ın emriyle İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesi hakkında Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri adına yapılan açıklamaların taraflara sağduyu ve itidal çağrılarıyla sınırlı kaldığına dikkati çeken Karar yazarı Akif Beki, "Trump gibi üç kuruşluk menfaati için dünyayı ateşe atmaktan çekinmeyecek bir pervasız popülistten her numara umulur. Ankara’yı bu işe bulaştırmak ya da yanında göstermek için her yola başvuracaktır" görüşünü dile getirdi.

Türkiy'nin tarafını seçmek zorunda olmadığını ifade eden Beki, "Dua edelim de Ankara, bu yansızlık politikasını bütün baskılara göğüs gererek sürdürmeyi başarsın" diye yazdı.

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