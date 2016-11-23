Trump, Amerikan medyasına çattı: New York Times yanlı, Washington Post kötü davranıyor, CNN'den nefret ediyorum!

Başkanlık yarışını kazandıktan sonra basın toplantısı düzenlemeyen ve sadece yayınladığı bir videoda göreve geldiği zaman yapacağı icraatları paylaşan Trump'ın basın ile ilişkisinin de sorunlu alanlardan biri olacağının ipuçları bu hafta ortaya çıkmaya başladı.

Pazartesi günü televizyon yöneticileri ve anchorlarla bir araya gelen Trump, onların kampanya yayınını eleştirdi. Trump'ın Salı günü New York Times ile yapacağı görüşme ise önce iptal edildi ardından da bazı değişikliklerle yapılması kararlaştırıldı. New York Times, Trump'ın kampanya yayınının bir kısmı ile ilgili sitemde bulunduğunu açıkladı.

Trump gazete ile yaptığı söyleşide New York Times'a büyük saygı duyduğunu ancak gazetenin kampanyası ile ilgili en sert yayınlardan birini yaptığını söyledi. Kampanyası sırasında ve başkan seçilmesinin ardından New York Times'ı topa tutan müstakbel başkan, gazete ile ilişkisini düzeltmek istediğini de belirtti. Trump, Washington Post'un da kötü davrandığını ancak arada sırada hakkında pozitif şeyler de yazdığını söyledi.

"CNN'den nefret ediyorum"

Bundan bir gün önce de Trump'ın CNN, Fox News, MSNBC televizyonlarının yöneticileri ve ABC, CBS ve NBC'nin anchorlarının katıldığı bir toplantıda aynı şekilde kampanya yayını ile ilgili şikayetlerini ilettiği bildirildi. Trump'ın yardımcısı Kellyanne Conway muhabirlere toplantıdan sonra kısaca bilgi verdiğinde çok farklı bir resim çizdi ve yapıcı bir toplantı olduğunu açıkladı. Toplantıya katılan medya temsilcileri ise bir açıklama yapmaktan kaçındı.

Amerikan medyasında toplantıyla ilgili yer alan ayrıntılarda, Trump'ın çok öfkeli olduğu, "En kötüleri de CNN ve NBC" diyerek bu kanalları yalancılıkla suçladığı, hatta CNN'den nefret ettiğini söylediği bildirildi. Toplantıdan sızan bilgilere göre Trump medya temsilcilerini 'yalancı, sinsi ve samimiyetsiz' olmakla suçlayarak NBC'ye de neden kendisine ait çirkin bir fotoğraf kullandığı sorusunu yöneltti.

Toplantıya katılanlardan bir kişi Trump'ın seçim kampanyası sırasında olduğu gibi gürlediğini belirterek "Bu pozisyon için kesinlikle uygun değil. Beni hasta ediyor. Böyle birşey hayatımda görmedim. Bizim rolümüzü anlamıyor. Bizim onun söylediklerini aktarmak için orada olduğumuzu düşünüyor" diye konuştu.

Nazi selamıyla zafer kutlayanlara tepki

Bu arada Trump, seçim zaferini Nazi selamlarıyla kutlayan aşırı sağcı grubu kınadı. Beyaz ırkın üstünlüğünü savunan anti semitik ve neo-Nazi grupların Trump'ın seçim zaferini Nazi selamıyla kutlayan gruplar için "Onları kınıyorum. Onları tanımıyorum ve kınıyorum" dedi. Neo-Nazileri harekete geçirmek gibi bir niyetinin olmadığını belirten Trump, "Eğer onlar harekete geçerse duruma bakarım, nedenlerini araştırırım" diye konuştu. ABD'deki muhafzakarlığa hakim ana görüşleri reddeden aşırı sağcı grup Richard Spencer liderliğinde WashingtonD.C'de bir toplantı yapmıştı. 200 kişinin katıldığı toplantının Youtube'a yüklenen videosunda, katılımcılardan bazılarının Nazi selamı verdikleri görülüyordu: