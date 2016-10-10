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Dünya

Trump, adaylık yarışından çekiliyor mu?

Trump'ın müstehcen ifadeler içeren videosunun ortaya çıkmasının ardından yarıştan ayrılacağına dair iddialar ortaya atılmıştı

10 Ekim 2016 22:41

ABD’de Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Donald Trump’ın başkan yardımcısı adayı Mike Pence, Trump'ın 2005 yılına ait ‘müstehcen’ ifadeler içeren videosunun ortaya çıkmasının ardından yarıştan çekileceği iddialarını yalanladı.

ABD'nin yeni başkanını belirleyecek başkanlık seçimlerine bir aydan az süre kalırken, Cumhuriyetçilerin adayı iş adamı Trump'ın 2005 yılında, içinde kadınlarla ilgili "müstehcen" ve "kaba" ifadelerinin yer aldığı video, parti içinde ve dışında birçok tepki çekmişti.

Trump'ın başkan yardımcılığına aday gösterdiği Indiana Valisi Mike Pence'in, "Trump'ın sözlerinden alındığını" belirterek, bunların savunulamayacağını" açıklamasının ardından, adaylığını sonlandıracağı iddia edilmişti.

Pence ise bugün CNN televizyonunda katıldığı programda bu iddiaları reddeti. Pence, "Yarıştan çekilmeyi düşündüğümüze dair iddia kesinlikle asılsızdır. Bu (başkan yardımcısı adaylığı) hayatımdaki en büyük onur" dedi.

Dün akşam yapılan televizyon münazarası öncesinde Trump'tan videoya ilişkin pişmanlığını dile getirmesini istediğini ve Trump'ın programda bunu gerçekleştirdiğini belirten Pence, "Bu tür bir hassasiyet ve şeffaflık milyonlarca Amerikalıyı etkiliyor" değerlendirmesinde bulundu.

 

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