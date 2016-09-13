Trump: Adayların sağlığı seçim kampanyasında bir 'meseledir'

Amerikan başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump, Demokrat Parti adayı rakibi Hillary Clinton'ın zatürre olduğunun açıklanmasının ardından, adayların sağlık durumunun seçim kampanyasının gündem maddelerinden biri olduğunu söyledi.

Trump ayrıca, en kısa zamanda, kendi sağlık durumu ile raporların tümünü açıklayacağını da söyledi.

70 yaşındaki Trump, haftalardır, Clinton'ın Amerikan Başkanı olmak için gerekli enerjiye sahip olmadığını söylüyor.

Trump, Cumhuriyetçi Parti'nin aday adaylığı kampanyasında benzer bir taktiği rakibi Jeb Bush'a karşı da başarıyla uygulamıştı.

Clinton'ın kampanya ekibi, Demoratik Parti adayının zatürre hastalığını bayılma tehlikesi geçirdiği Pazar gününe kadar açıklamamıştı.

Bu durum, Clinton'ın 8 Kasım günü yapılacak seçim için sağlık durumunun elverişliliği bağlamında bazı soruları gündeme getirmişti.

Clinton'ın teşhisi zamanında açıklamaması, 68 yaşındaki başkan adayının geçmişte de eleştiriye konu olan gizliliğe düşkünlüğünü hatırlatmıştı.

Sağlık problemi, Trump karşısında destek üstünlüğünü yavaş yavaş yitiren Clinton'ın yediği son darbe oldu.