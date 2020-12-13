"Trump, Adalet Bakanı Barr'ı kovmayı gündeme getirdi"

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'da yaptığı toplantıda Adalet Bakanı William Barr'ın kovulmasını gündeme getirdiği iddia edildi.

CNN'in konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Trump'ın danışmanları ile yaptığı toplantıda Barr'ın, ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'a karşı seçimlerden önce harekete geçmemesi nedeniyle kızgınlığını dile getirdiği aktarıldı.

Toplantıda, Trump'ın, Barr'ı görevden almayı gündeme getirdiği ve bu konuda danışmanlarının fikrini aldığı belirtildi.

Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda Barr'ı sert dille eleştirmişti. ABD'de 3 Kasım Salı günü yapılan seçimleri kaybeden Trump, yenilgiden kısa süre sonra Savunma Bakanı Mark Esper'i görevden almıştı.