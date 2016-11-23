Trump açıkladı; işte 100 günlük eylem planı

ABD'de başkan seçilen Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın ilk 100 günlük vaatlerini içeren metin yayınlandı.

Trump tarafından imzalanan ve www.donaldjtrump.com adresinde yayınlanan metinde yasa dışı sabıkalı göçmenlerin iadesi, ABD Başkanı Barack Obama'nın onayladığı anayasaya aykırı memorandumların ve başkanlık emirlerinin iptalinin yanı sıra yabancı lobilerin ABD seçimlerine para aktarmasının tamamen yasaklanması maddeleri dikkati çekiyor.

Bloombert HT'de yer alan habere göre, Trump'un 100 günlük icraat vaatlerini içeren belgede Washington'da yolsuzluğu ve çıkar lobisini ortadan kaldırmak için belirlediği altı önlem arasında, ABD'de yapılacak seçimler için yabancı lobilerin para yardımının tamamen yasaklanması öngörülüyor.

İklim değişikliği anlaşmalarına giden para iptal edilecek

ABD'de işçilerin korunması amacıyla alınacak yedi tedbir arasında, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nın (NAFTA) yeniden müzakere edilmesi ya da anlaşmadan çekilme niyetine değiniliyor. Trump'ın icraat metninde ayrıca, ABD ile Pasifik ülkelerinden bazıları arasında serbest ticaret yapılabilmesi için uzun dönemdir üzerinde çalışılan Trans-Pasifik Ortaklık'tan (TPP) çekilme planına işaret ediliyor.

Bu başlık altında, Trump, Hazine Bakanlığına Çin'i döviz manipülatörü olarak etiketlemesi talimatı vereceğine yönelik bir bölüm bulunuyor.

Seçim kampanyası sürecinde zaman zaman iklim değişikliğiyle ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Trump, 100 günlük icraat takviminde BM iklim değişikliği anlaşmalarına da yer verdi.

Trump, BM iklim değişikliği anlaşmalarına aktarılan milyarlarca dolarlık ödemeyi iptal edeceğini, bu parayı, ABD'nin su ve çevre altyapıları için kullanacağını belirtiyor.

Sabıkalı göçmeni kabul etmeyen ülkeye vize yok

Metinde yer alan güvenliğin ve hukukun üstünlüğünün tesisi için amaçlanan beş eylem planı arasında ise ABD Başkanı Barack Obama'nın onayladığı "anayasaya aykırı icrai faaliyet, memorandum ve başkanlık emirleri"nin iptal edilmesi yer alıyor.

Yine aynı başlık altında ABD'den iki milyonu aşkın yasa dışı sabıkalı göçmenin gönderilmeye başlanması ve bu kişileri geri almayan yabancı ülke vatandaşlarına vize verilmemesi maddesi bulunuyor.

Trump, seçmenine ayrıca, kimlik sorgulamasının güvenli bir biçimde yapılamadığı, terör eğiliminin görüldüğü bölgelerden göçmen kabulünü askıya almayı taahhüt ediyor.