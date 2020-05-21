Trump, Açık Semalar Anlaşması'ndan çekileceğini duyurdu

Trump, “Rusya ile çok iyi ilişkilerimiz olduğunu düşünüyorum, ama Rusya bu anlaşmaya uymadı. Bu yüzden onlar uyuncaya kadar biz çıkacağız. Ama yeni bir anlaşmaya varma veya bu anlaşmayı birlikte canlandırmak için bir şeyler yapma şansımız çok yüksek” diye açıkladı.

Diğer yandan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Moskova hiçbir zaman Açık Semalar Anlaşması’nı ihlal etmediğini kaydetti.

Gruşko, Sputnik’e açıklamasında, “ABD’nin gündeme getirdiği tüm bu konular, Açık Semalar Danışma Komisyonu kapsamında tartışılabilir” dedi.

Açık Semalar Anlaşması nedir?

Rusya ve ABD, askeri faaliyetlerde şeffaflığı teşvik etmek, silah kontrolünü ve diğer anlaşmaları gözlemlemeyi kolaylaştırmak amacıyla silahsız keşif uçuşlarına izin veren Açık Semalar Anlaşması'nı imzalayan 34 ülke arasında yer alıyor.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) coğrafyasında güven ve güvenlik artırıcı önlem olarak öngörülen ve 1992'de imzaya açılan Açık Semalar Anlaşması'nın tarafları arasında Türkiye de bulunuyor.

Rusya, 2-5 Şubat 2016'da Açık Semalar Anlaşması çerçevesinde Türkiye'de gözlem uçuşu talep etmiş, bu uçuşunun rotası üzerinde Açık Semalar Anlaşması çerçevesinde mutabakat sağlanamamış ve uçuş gerçekleşmemişti.