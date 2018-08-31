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Ekonomi

Trump AB'nin araçta gümrüklerin kaldırılması önerisini kabul etmedi

İstanbul, 31 Ağustos (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'nin (AB) iki taraf arasındaki araç ticaretinde gümrük vergilerinin kaldırılması yönündeki önerisini kabul etmedi

31 Ağustos 2018 11:53

İstanbul, 31 Ağustos (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği\'nin (AB) iki taraf arasındaki araç ticaretinde gümrük vergilerinin kaldırılması yönündeki önerisini kabul etmedi.
Bloomberg News televizyonuna konuşan Trump, \"Öneri yeterince iyi değil; onların tüketici alışkanlıkları kendi araçlarını alma yönünde, bizim araçlarımızı alma yönünde değil\" dedi.
AB Komisyonu\'nun ticaretten sorumlu üyesi Cecilia Malmstrom, Avrupa Parlamentosu üyelerine Perşembe günü yaptığı konuşmada, \"AB, eğer ABD aynısını yapar ise, otomobil gümrük tarifelerini sıfıra indirmeye, tüm tarifeleri sıfırlamaya istekli\" demişti.

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