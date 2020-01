Trump: ABD’nin suistimal edilmesine izin vemeyeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, yaklaşık iki haftalık Asya turu kapsamında Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesine katılmak üzere bugün Vietnam'ın Da Nang kentine gitti.

ABD Başkanı Trump, zirvede yaptığı konuşmada, "Önce Amerika” siyasetini savundu. Ticaret konusunda "ABD'nin suistimal edilmesine artık izin vermeyeceğiz” diyen Trump "Amerika'ya her zaman için öncelik tanıyacağım, şu anda burada olanlardan da kendi ülkelerine öncelik vermelerini bekliyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmasında APEC ülkelerinin ticaretteki uygulamalarının ABD'nin çıkarlarına zarar verdiğini ve "ticaretteki kronikleşmiş suistimali hoş görmeyeceklerini” vurgulayan Trump, özellikle de Çin'i adil olmayan ticari uygulamalarda bulunmakla suçladı.

İkili ticari anlaşmalardan yana

Trump konuşmasında ABD'nin çok uluslu anlaşmalar yerine her ülke ile ikili ticari anlaşmalardan yana olduğu mesajını vererek, "adil ve karşılıklı ticari kurallara uyacak" her ülke ile işbirliğine açık olduklarını ifade etti. "Hint-Pasifik bölgesinde bizim ortağımız olmak isteyen her ülke ile ikili ticari ilişkiler kurmak istiyorum” diyen Trump böylelikle, Trans-Pasifik Ortaklık Anlaşması'ndan çekilmesini de savunmuş oldu.

Trump, Ocak ayında göreve başlamasından kısa bir süre sonra Pasifik ülkeleri ile ABD arasında planan serbest ticaret anlaşması Trans-Pasifik Ortaklık Anlaşması'ndan çekildiklerini açıklamıştı. Trans-Pasifik Ortaklık'tan ABD'nin çekilmesinin ardından diğer 11 ülkenin nasıl bir tutum izleyeceği belirsizliğini koruyor.

ABD'nin bu siyasetinin bölgede ağırlığını artıran Çin'in yararına olacağı tahmin ediliyor. Bir çok Pasifik ülkesi için ABD bölgede Çin'e karşı denge oluşturuyordu.

Kuzey Kore'ye yönelik sert sözler

ABD Başkanı Trump, konuşmasında Kuzey Kore'nin nükleer programını da gündeme getirerek, "Bu bölgenin ve güzel insanlarının geleceğinin bir diktatörün şiddet yoluyla ele geçirme ve nükleer şantaj içeren sapkın fantazileriyle rehin tutulmaması gerek” dedi.

Kuzey Kore meselesi, Trump'ın Asya turundaki önemli gündem maddeleri arasında bulunuyor. Trump, Güney Kore'deki temaslarında Kuzey Kore'ye müzakere masasına oturma çağrısında bulunmuş, Çin'den ise Kuzey Kore ile mali bağlantıları keserek, sorunun çözümüne katkı sağlamasını istemişti.

Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği

Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği'ne üye 21 ülke dünya nüfusunun yüzde 39'unu temsil ediyor. Pasifik Okyanusu'na kıyısı bulunan bu ülkeler, dünyadaki üretimin yüzde 60'ını ve ticaretin ise yaklaşık yarısını elinde bulunduruyor. 1989 yılında kurulan Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği'nin en önemli hedefleri arasında serbest ticaretin artırılması bulunuyor.

Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği'nin üyelerini ABD, Çin, Japonya, Rusya, Güney Kore, Kanada, Meksika, Şili, Peru, Yeni Zelanda, Avustralya, Papua Yeni Gine, Tayvan, Hongkong, Brunei, Endonezya, Malezya, Singapur ve Filipinler oluşturuyor.

AFP/dpa, JD/BK

© Deutsche Welle Türkçe