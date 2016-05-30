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Dünya

Trump: ABD'de kaçak göçmenler gazilerden iyi muamele görüyor

"Bunun sürmesine izin vermeyeceğiz"

30 Mayıs 2016 10:58

ABD'de Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, ülkesinde kaçak göçmenlerin sık sık gazilerden daha iyi muamele gördüğünü söyledi.

Başkent Washington'da gaziler ve kayıp askerler anısına motosikletçilerce organize edilen bir mitingde konuşan Trump, neye dayanarak bu tespiti yaptığını açıklamadı.

Trump sadece "Bunun sürmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Mitinge ise ABD'nin dört bir yanından bir milyondan fazla kişi katıldı.

Milyarder iş adamı geçen yıl kendisini eleştiren eski Vietnam gazisi ve başkan adayı Senatör John McCain'e yanıtında, "McCain esir düştüğü için bir savaş kahramanı. Ben esir düşmeyen insanları severim" demişti.

Donald Trump'ın bu sözleri ABD'de tepki çekmişti.

Trump'un eleştiriler sonrası gazilerin bazı etkinliklerine katıldığı ve onlar için bağış toplanan bazı etkinliklere katıldığı biliniyor.

 

Cumhuriyetçi rakipleri çekilmişti

 

Başkan adaylığı yarışında Donald Trump'ın Cumhuriyetçi tüm rakipleri adaylıktan çekilmişti.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansına göre 1239 delegenin desteğine sahip Trump, zaten başkan adaylığını garantilemiş durumda.

Başkan adaylığı için 2383 delegenin desteğinin gerektiği Demokrat Parti'de ise yine AP'ye göre Hillary Clinton'ın 2310, Bernie Sanders'in ise 1542 delegesi var.

ABD'de partiler, 7 Haziran'da tamamlanacak ön seçimlerin ardından, yazın kongrelerinde başkan adaylarını resmen kamuoyuna açıklayacak.

Ülkede başkanlık seçimleri ise 8 Kasım Salı günü yapılacak.

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