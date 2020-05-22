Trump, ABD'yi bir silah kontrolü anlaşmasından daha çekiyor

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ABD, Açık Semalar Antlaşması'ndan çekilmek istediğini duyurdu. Savaş riskini azaltmayı hedefleyen anlaşma, imzacı ülkelere birbirlerinin toprakları üzerinde gözlem uçuşu yapma hakkı veriyordu.

Washington, "Rusya'nın anlaşmayı ihlal ettiğini" iddia ederek diğer 33 ülkeye 6 aylık çekilme uyarısını yaptı.

Gazetecilere konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Trump, "Rusya'yla çok iyi bir ilişkimiz olduğunu düşünüyorum, ancak anlaşmaya uymadılar, o yüzden onlar uyana kadar anlaşmadan çekileceğiz" dedi ve ekledi; "Büyük ihtimalle yeni bir anlaşma yapacak veya eskisini toparlayacağız".

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, 6 aylık süreçte Rusya'nın anlaşmanın kurallarına uymaya başlaması durumunda Washington'un kararından vazgeçebileceğini ifade etti. Trump hükûmeti süreci şimdi başlatarak, Cumhuriyetçi Parti Kasım ayındaki genel seçimleri kaybetse bile yeni hükûmet göreve başlamadan ülkenin anlaşmadan çekilmesini sağlıyor.

Açık Semalar Antlaşması, Trump'ın ABD'yi çıkardığı üçüncü silah kontrolü anlaşması oldu. Trump döneminde ABD, İran'la yapılan nükleer anlaşma ve Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması'ndan ayrılmıştı.