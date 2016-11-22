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BBC Türkçe

Trump: ABD, TPP anlaşmasından çekilecek

ABD'nin 45. başkanı seçilen Donald Trump, başkanlık görevindeki ilk gününde ülkenin Transpasifik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı'ndan (TPP) çekileceğini söyledi.

22 Kasım 2016 08:32

ABD'nin 45. başkanı seçilen Donald Trump, başkanlık görevindeki ilk gününde ülkenin Transpasifik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı'ndan (TPP) çekileceğini söyledi.

Trump, yayınlanan video mesajında, Ocak ayında göreve başlaması ardından ilk icraatlarının neler olacağını anlattı.

TPP, dünya ekonomisinin yüzde 40'ını kapsayan 12 ülke tarafından imzalanmış durumda.

Trump ayrıca, kömür üretimindeki 'istihdamı öldüren kısıtlamaları' azaltma ve vize suiistimallerini durdurma sözü verdi.

Ancak Cumhuriyetçi lider, Obamacare adı verilen sağlık reformunu feshetmek veya Meksika sınırına duvar örmekten bahsetmedi.

Trump seçim kampanyası döneminde, bunları görevdeki ilk gününde yapacağını söylemişti.

2015'te aralarında Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada'nın da bulunduğu ülkeler TPP üzerinde anlaştı ancak anlaşma henüz onaylanmadı.

Amacı ekonomik bağları güçlendirmek ve üretimi artırmak olarak açıklanan TPP'ye karşı çıkanlar, anlaşmanın içeriğinin gizli bir şekilde müzakere edildiğini ve büyük şirketlerin çıkarlarını savunduğunu belirtiyor.

Geçen hafta Peru'da bir araya gelen Asya-Pasifik liderleri, Trump'ın muhalefetine rağmen serbest ticaret anlaşmalarına devam edeceklerini söyledi.

Ancak Japonya Başbakanı Şinzo Abe Pazartesi günü, TPP anlaşmasının, ABD'nin içinde yer almaması durumunda anlamsız hale geleceğini belirtti.

Trump'ın video mesajında görevdeki ilk gününde yapacağını vaat ettiği icraatları şunlar:

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