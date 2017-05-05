Trump ABD Kongresi'ndeki en büyük zaferini kazandı

ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde oylanan "Amerikan Sağlık Hizmetleri Yasası" (AHCA) tasarısı, 217'ye 213 oyla kabul edildi. Tasarının, 238 Cumhuriyetçi Partili vekil bulunan Temsilciler Meclisi'nden geçebilmesi için 216 oy gerekiyordu. Demokratların tamamının tasarı aleyhinde oy kullanacağı bilinirken, Trump'ın Cumhuriyetçiler içinde de 20'ye yakın fire vermesi bekleniyordu.

Oylama, tahmin edildiği gibi büyük çekişmeye sahne oldu ve ortaya çıkan sonuçla Trump, Kongre'deki ilk büyük zaferini elde etti.

Temsilciler Meclisi'nden geçen tasarı, Kongre'nin üst kanadı olan Senato'da da oylanacak.

Obama döneminde yürürlüğe giren ve Obamacare olarak da bilinen sağlık reformunun iptali, Trump'ın en büyük seçim kampanyası vaatlerinden biriydi. Cumhuriyetçiler 2010'da yürürlüğe giren sağlık yasasını, devlete fazla yük olduğu ve sağlık hizmeti masraflarını artırdığı gerçekçesiyle o tarihten bu yana kaldırmak istiyordu. Bu yıl hem Trump'ın Beyaz Saray'a çıkması hem de Kongre'nin her iki kanadında da çoğunluğu ele geçirmiş olması, Cumhuriyetçileri bu hedeflerine ilk kez bu kadar çok yaklaştırdı.

Ancak yapılan son kamuoyu yoklamaları, halkın bu çabalardan hoşnut olmadığını ve Obamacare'in popülaritesinin arttığını ortaya koyuyor. Bu nedenle Demokratlar, Obamacare'i kaldırmaya çalışan Cumhuriyetçilerin, gelecek yılki Kongre seçimlerinde bunun bedelini ödeyeceğini savunuyor.

Trump, Obamacare'in kaldırılmasına sıcak bakmayan bazı Cumhuriyetçileri ikna edebilmek için tasarının ilk hali üzerinde birçok değişiklik yaptırmıştı. Trump'ın yaptırdığı tasarı değişikliklerinin başında; kanser gibi ağır hastalıklar nedeniyle tedavi gören vatandaşlara beş yıl için 8 milyar dolar ayrılması oldu. Tasarı ilk haliyle kalsaydı, bu hastalar çok daha fazla tutarlar ödemek zorunda kalacaktı.

Obamacare'den farkı ne olacak?

Trump'ın yürürlüğe sokmak istediği sağlık reformunun getirdiği en büyük yenilik, maddi durumu yeterli olan herkesin sağlık sigortası yapmasını zorunlu kılan maddenin iptal edilmesi. Temsilciler Meclisi'nden geçen yasa ayrıca, sağlık sigortası yaptırmayanlara kesilen ceza dahil, Obamacare vergilerinin çoğunun kaldırılmasını da öngörüyor.

Yasa, maddi imkânı olmayan vatandaşlara sigorta yapılmasını sağlayan Medicaid programının bütçesini de büyük oranda azaltıyor.

Tasarının son hali henüz Kongre Bütçe Ofisi (CBO) tarafından değerlendirilmedi. Bütçe uzmanları ve ekonomistlerden oluşan tarafsız CBO'nun Mart ayı sonundaki analizinde, Trump'ın sağlık reformunun, federal bütçe açığını 10 yıl içinde 337 milyar dolar düşüreceği tahmin edilmişti. Ancak CBO, 2018'e kadar sigortasız ABD'li sayısının da 14 milyon artacağını öngörmüştü.

Obama'nın 2010'da yürürlüğe soktuğu sağlık sisteminde yaklaşık 20 milyon ABD'li sağlık sigortası sahibi olmuştu.

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AFP/AP/REUTERS, CÖ/BD