Trump: ABD her zaman Fransa'nın yanında

Deniz Kılınç (DHA) – ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin Fransa’nın ‘her zaman yanında olacağını\' söyledi.

Trump, Fransa’da sabah saatlerinden bu yana devam eden ‘sarı yelekliler’ eylemine ilişkin resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmelerde bulundu:



“Paris Anlaşması Paris’in çok işine yaramadı. Fransa’nın her yerinde protestolar ve ayaklanmalar var. İnsanlar, çevreyi korumak için üçüncü dünya ülkelerine dahil olmak üzere kimseye yüksek miktarda para ödemek istemiyor. Her yerde ‘Trump’ı istiyoruz!’ diye bağırıyorlar. Fransa’yı seviyorum.\"

“Avrupa Ordusu ne Birinci Dünya Savaşı, ne de İkinci Dünya Savaşı’nda başarı gösteremedi. Fakat ABD sizin yanınızdaydı, her zaman da yanınızda olmaya devam edecek. Tek istediğimiz Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’ne (NATO) ödemeniz gereken miktarı ödemek. Avrupa’yı korumak adına Almanya yüzde 1 öderken, ABD ise çok daha büyük bir Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın yüzde 4.3’ünü ödüyor. Adalet!”