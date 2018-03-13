T24 LogoT24 Logo
Dünya

Trump ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı görevden aldı

Hilal Sarı / İstanbul, 13 Mart (DHA) – ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ı görevinden aldı ve yerine CIA Direktörü Mike Pompeo’yu getirdi

13 Mart 2018 18:59

Hilal Sarı / İstanbul, 13 Mart (DHA) – ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ı görevinden aldı ve yerine CIA Direktörü Mike Pompeo’yu getirdi.
Beyaz Saray’dan verilen bilgiye göre, CIA Direktör Yardımcısı Gina Hapsel ise Pompeo’nun görevine gelerek, istihbarat servisinin tarihindeki \"ilk kadın direktör\" olacak.
ABD Başkanı Donald Trump, The Washington Post’a yaptığı açıklamada Pompeo ve Haspel’i övdü ve Tillerson hakkında şunları söyledi:
“Rex Tillerson’a da hizmetlerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Son ondört ay boyunca çok büyük başarılar elde edildi; kendisine ve ailesine iyi dileklerimi sunuyorum.”
Beyaz Saray yetkililerine dayandırılan bilgilere göre, uzun bir süredir Tillerson ile çatışma halinde olan Trump’ın Tillerson’u “fazla düzen adamı” olarak değerlendiriyordu ve bu nedenle Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile görüşmesine ve ticaret anlaşmaları cephesinde sıkı pazarlıklara hazırlandığı bir süreçte değişiklik yapma ihtiyacı hissetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hilal SarıMart DHAABD Başkanı Donald Trump Dışişleri Bakanı Rex TillersonıCIA Direktörü Mike PompeoyuBeyaz SaraydanCIA Direktör Yardımcısı Gina HapselPompeonunABD Başkanı Donald Trump The Washington PostaPompeoHaspeli

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24