Trump: ABD'de ölümleri 100 binin altında tutabilirsek büyük başarı olur

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ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinde Koronavirüs kaynaklı ölümleri 100 binin altında tutmanın "büyük başarı" olacağını ifade etti.

Beyaz Saray'ın arkasındaki 'Gül Bahçesi'nde konuşan Trump, ülkede alınan Koronavirüs önlemlerini de Nisan sonuna kadar uzattıklarını açıkladı. Önlemlere göre ABD'liler bar ile restoranlara gidememeye, 10'dan büyük gruplarla bir araya gelmemeye, zorunlu olmadıkça seyahat etmemeye ve işe gitmemeye devam edecek. Trump geçen hafta, ABD'lilerin 12 Nisan'dan önce iş başı yapacağını umduğunu söylemişti.

Önlemleri uzatma kararı, hükûmete salgın sırasında danışmanlık yapan isimlerden Dr. Anthony Fauci'nin CNN'e yaptığı açıklamalarda 200 bin kişinin ölebileceğini söylemesinin ardından verildi.

Trump, Fauci'nin bu sözlerine basın toplantısında da göndermelerde bulunarak, "Eğer gerçek önlemler almasaydık 2.2 milyon kişi veya daha fazlası ölebilirdi" dedi.

ABD lideri, "Sayıyı (ölü sayısı) 100 bin civarında tutabilirsek, bu çok kötü bir sayı evet, ama 100 bin civarında veya altında tutabilirsek çok büyük iş yapmış oluruz. 100 bin ile 200 bin arasında olabilir" dedi.

Trump, "1 Haziran'da iyileşme yolunun büyük bir bölümü kat etmiş olacaklarını" söyledi.

Geçen hafta yaptığı diğer açıklamalara göre daha durgun olduğu gözlemlenen Trump, Queens'teki Elmhurst Hastanesi'nde çekilen görüntülerin kendisini rahatsız ettiğini ifade etti; "Geçen hafta televizyonda gördüm, bütün koridor boyunca ceset torbaları vardı". Trump, "Onları tırlara, dondurucu kamyonlara taşıdıklarını gördüm, çünkü cesetlerle mücadele edemiyorlar, onlar her yerde. Bunlar Queens, New York'ta, benim camiamda oluyor. Daha önce hiç görmediğim şeyler gördüm" diye devam etti.

Trump, bazı hastenelerin çalışanlarının N95 medikal maskeleri çalıp, kara borsada sattığını ima etti.