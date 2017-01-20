Trump: ABD Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıma sözümü unutmadım

ABD'nin 45'inci başkanı seçilen Donal Trump, Kudüs'le ilgili sözlerini hatırlattı. ABD'nin Tel Aviv'deki Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıma vaadini unutmadığına değinen Trump, "Ben verdiğim sözden vazgeçmeyen bir şahsiyetim. İsrail ile çalışmak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

Trump, Kudüs için İsrail'e söz vermiş ve ABD'nin İsrail'in başkenti olarak Tel Aviv'i değil, Kudüs'ü tanıyacağını söylemişti.

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Israel Hayom gazetesine, ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tabii ki Kudüs ile ilgili sözümü çok iyi hatırlıyorum. Tabii ki unutmadım ve biliyorsunuz ki ben verdiğim sözlerden vazgeçmeyen bir şahsiyetim." ifadelerini kullandı.

İsrail ile resmi olarak çalışmaya başlayacağını belirten Trump açıklamasında, "İsrail ile çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum." şeklinde konuştu.

ABD yönetiminin, 1995'teki Kudüs Büyükelçilik Yasası'na göre İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması öngörülüyor. Ancak söz konusu yasa 21 senedir Bill Clinton, George W. Bush ve Barack Obama'nın başkanlık dönemlerinde her 6 ayda bir "ulusal güvenlik" gerekçesiyle erteleniyordu.