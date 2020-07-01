Trump'a verdiği destekle sık sık gündeme gelen Kanye West'ten yeni şarkısına "Black Lives Matter"lı klip

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2016'dan bu yana Donald Trump'a verdiği destekle sık sık gündeme gelen ABD'li rapçi Kanye West, Travis Scott ile birlikte yaptığı yeni şarkısı için çekilen klibinde ülkesinde meydana gelen sistematik ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolarla ilgili görüntülere yer verdi.

Klipte videoda evinin bulunduğu mahallede koşarken öldürülen Ahmaud Arbery ve polis tarafından öldürülen Breonna Taylor'ın görüntülerine de yer verildi.

Klibi, Spike Lee ve Solange ile birlikte yaptığı çalışmalarla tanınan video sanatçısı Arthur Jafa yönetti.

Son iki albümünde dini temalara odaklanan West, bu şarkısında da benzer temalara yer verirken, ABD'de siyah vatandaşların yoksulluk yüzünden yaşadıklarıyla ilgili de göndermelerde bulundu.

West, şarkıda Trump'ın sıkça kullandığı "yalan haber" söylemine de göndermede bulunarak, "Haberlere çıktıysa yalan olduğunu bilirsin" ifadelerine yer verdi.