Trump'a Georgia'dan sonra bir darbe de Michigan'dan

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ABD Başkanı Donald Trump'a Georgia'daki tekrar sayımda sonucun değişmemesinin ardından bir darbe de Michigan'dan geldi.

Trump'ın talebi üzerine Beyaz Saray'a gelen Michiganlı Cumhuriyetçilerden oluşan bir delegasyon, ellerinde eyalette Joe Biden'ın lehine çıkan sonucu değiştirecek bir bilgi olmadığını söyledi.

Görüşmeden sonra Michigan'ın en üst düzey Cumhuriyetçi Parti yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Michigan'daki Seçmenler Kurulu oyları konusunda hukuka ve normal uygun hareket edeceğiz. Tıpkı süreç boyunca yaptığımız gibi" denildi.

Açıklamanın devamında, "En çok oyu alan aday seçimleri ve Michigan'ın Seçmenler Kurulu oylarını kazanır" ifadeleri kullanıldı.

3 Kasım seçimlerinde 'salıncak eyalet' sayılan Michigan'ı %3 fark ile Demokrat aday Biden kazanmıştı. Trump kampanyası eyaletteki seçim sonuçları hakkında dava açmıştı. Michigan, 2016 seçimlerinde Trump'ı Beyaz Saray'a taşıyan en kritik eyaletlerden biriydi.

Öte yandan Georgia eyaletindeki sonuçlar tekrar sayımdan sonra tescillendi. Eyaleti ve 16 Seçmenler Kurulu oyunu resmen Joe Biden kazandı.