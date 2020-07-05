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Dünya

Trump'a destek veriyordu; Kanye West "Başkanlığa aday oluyorum" dedi

05 Temmuz 2020 07:49

T24 Dış Haberler

2016'dan bu yana Donald Trump'a verdiği destekle sık sık gündeme gelen ABD'li rapçi Kanye West dün ABD Başkanlık yarışında aday olacağını duyurdu. West'e ilk desteklerden biri Tesla'nın CEO'su Elon Musk'tan geldi. 

ABD'li rapçi Kanye West, Twitter'dan bir mesaj paylaşarak şunları yazdı: Şimdi ABD sözünü tanrıya güverek, vizyonumuzu birleştirerek ve gelecek inşa ederek gerçekleştirmeliyiz. ABD Başkanlığı'na adaylığımı koyuyorum"

West'in kesin olarak adaylığını koyup koymadığı ya da gerekli belgeleri doldurup doldurmadığı bilinmiyor. 

West'e ilk destek Tesla CEO'su Musk'tan geldi. Musk, "Bütün desteğim sana" yazdı. 

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