Trump'a destek gösterisinin ardından karşıt gruplar arasında çatışma çıktı: 10 kişi yaralandı

3 Kasım'da yapılan seçimlerin ABD'nin 46. Başkanı olarak Joe Biden'ı gösteren sonuçlarını protesto etmek ve Başkan Trump'a destek vermek için Washington'da binlerce kişinin katıldığı belirtilen gösteriler sonrasında sokaklar karıştı.

Trump destekçisi bazı gruplarla Black Lives Matter (Siyahların Hayatı Değerlidir) ve Antifa gibi gruplar Beyaz Saray'a yakın bölgelerde karşı karşıya geldi.

Gruplar arasında sözlü sataşmaların yanı sıra bazı noktalarda ufak çaplı arbedelerin yaşandığı görüldü. Olaylarda siyah bir kişinin bıçaklandığını gösteren görüntüler sosyal medyada yer aldı. Başkent polisi olaylara biber gazıyla müdahale ederek grupları ayırırken en az 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Göstericilerin bir bölümü, burada yapılan konuşmalardan sonra Yüksek Mahkeme'ye doğru yürüyüşe geçmişti. ABD Yüksek Mahkemesi önünde toplanan kalabalık, üzerlerinde MAGA yazan şapka ve tişörtler, ellerinde bayraklarla Trump lehine sloganlar atmış, adaletli ve bağımsız seçim çağrısında bulunmuştu.

Kesin olmayan sonuçlara göre Demokratlar adayı Joe Biden 75 milyonun üzerinde oy alarak "ABD tarihinin en çok oy alan başkan adayı" unvanını kazanmıştı. Donald Trump ise 71 milyon civarında kalmıştı.