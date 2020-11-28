Trump'a bir darbe de federal temyiz mahkemesinden: "Bir seçime 'adil değil' demek onu şaibeli yapmaz"

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ABD'de federal temyiz mahkemesi, mevcut Başkan Donald Trump'ın Seçilmiş Başkan Joe Biden'ın Pennsylvania eyaletinin kazananı ilan edilmesini önlemek için yaptığı girişimi reddetti.

Paneldeki üç hakimi temsilen açıklamada bulunan Stephanos Bibas, "Özgür ve adil seçimler demokrasimizin can damarıdır. Seçimlerin adil olmadığı suçlamaları ciddi. Ancak bir seçime 'adil değil' demek onu şaibeli yapmaz" dedi.

Trump'ın atadığı bir hakim olan Bibas, "Davalarda spesifik suçlamalar ve kanıtlar gerekir. Burada ikisi de yok" dedi.

Mahkemenin kararında, "ABD'nin başkanını avukatlar değil halk seçer" denildi.

Seçim sonuçlarının sertifikasyonunun kaldırılması talebi oybirliğiyle reddedildi.

Seçimin en kritik eyaletlerinden biri haline gelen Pennsylvania'yı Demokrat aday Biden 80 bin oy farkla kazanmıştı. Pennsylvania yasalarına göre eyalette daha çok oy alan aday 20 Seçmenler Kurulu oyunun tamamını alıyor.

Pennsylvania, geçen hafta Biden'ın zaferini resmileştirmişti.

Trump geçen hafta Biden hükûmetine geçiş döneminin başlamasına onay vermiş ancak sonuçları kabul etmemişti. Trump kampanyasının Pennsylvania'nın yanı sıra Michigan, Georgia, Arizona ve Nevada'da seçim sonuçlarının meşru olmadığı iddiaları karşılık bulmadı.