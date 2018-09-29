T24 LogoT24 Logo
Dünya

Trump 854 milyar dolarlık dev bütçeyi onayladı

1 Ekim tarihinde başlayan mali yıl, bir sonraki sene 30 Eylül'de sona eriyor

29 Eylül 2018 12:01

ABD'nin Savunma, Sağlık, Çalışma ve Eğitim Bakanlıklarına, 1 Ekim'de başlayacak yeni mali yılı boyunca finansman sağlayacak 854 milyar dolarlık bütçe tasarısı Donald Trump'ın imzasıyla yasalaştı.

Federal hükümet kapsamındaki diğer bakanlık ve kuruluşlara ise 7 Aralık 2018'e kadar harcama yetkisi veren bütçe, Temsilciler Meclisinden iki gün önce, Senatodan ise geçen hafta geçmişti.

ABD Başkanı Trump, Meksika sınırına örülmeye başlayan duvar için finansman içermediği için eleştirdiği bütçe tasarısını onaylaması, hükümetin kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde geçici olarak kapanmasını engelledi.

Amerikan yasalarına göre 1 Ekim tarihinde başlayan mali yıl, bir sonraki sene 30 Eylül'de sona eriyor.

ETİKETLER

ABDSavunmaSağlıkÇalışma ve Eğitim Bakanlıklarına1 Ekimyeni mali yıl854 milyar dolarlık bütçetasarısıDonald Trump
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24