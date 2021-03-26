Trump: 6 Ocak'ta Kapitol'e girenler Kongre üyelerine hiçbir tehdit oluşturmuyordu

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, 6 Ocak günü Kongre üyeleri Joe Biden'ın zaferini resmileştirmeye hazırlanırken Kapitol Binası'na saldıran protestocuların Kongre üyelerine hiçbir tehdit oluşturmadığını iddia etti.

Başkanlığı boyunca kendisine destek veren yayınlar yapan Fox News'a konuk olan Trump, "Solcu protestoculara hiçbir şey olmazken Kapitol'dekiler yargılanıyor" dedi. Kongre binasına Trump destekçileri tarafından yapılan saldırıda aralarında bir polis memuru da bulunan 5 kişi hayatını kaybetti.

Trump, "En başından beri sıfır tehdit oluşturuyorlardı. Girmemeleri gerekirken bazıları binanın içine girdi. Polis memurlarına sarılıp öpüyorlardı. Birçok kişi içeri girerken ve çıkarken ellerini salladı" dedi.

Kongre baskınıyla ilgili olarak şu ana kadar 300'den fazla kişiye suçlama yöneltildi. Yetkililer yaklaşık 100 kişiye daha suçlama yöneltilebileceğini söylüyor.