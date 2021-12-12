Trump, 6 Ocak Kongre baskını öncesinde düzenlediği mitingi savundu: Sözlerim aşırı derece rahatlatıcıydı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 6 Ocak 2021’de Kongre baskını öncesi düzenlediği mitingde yaptığı konuşmanın “aşırı derecede rahatlatıcı” olduğunu savundu.

Fox News kanalına konuşan Donald Trump, ABD Kongresi’nin birden fazla insanın hayatını kaybettiği 6 Ocak Kongre baskınına ilişkin inceleme paneli hakkında yorum yaptı.

“Saklayacak bir şeyim yok” diyen Trump, sözlerine şöyle devam etti: “O olaya dahil değildim ve eğer sözlerime, o konuşmada söylediklerime bakarsanız aşırı derecede rahatlatıcıydı.”

Kapitol’e yönelik baskının bir “protesto” olduğunu savunan Trump, kaybettiği 2020 seçiminin “asıl ayaklanma” olduğuna ilişkin iddiasını sürdürdü.

Trump, baskından önce düzenlediği mitingde, seçimde usülsüzlük yapıldığı iddialarını sürdürmüş, destekçilerine “savaşmaya devam etmelerini” söylemişti.

Kapitol baskınına ilişkin yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.