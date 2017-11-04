Trump 12 günde beş Asya ülkesi ziyaret edecek

Hilal Sarı / İstanbul, 4 Kasım (DHA) – ABD Başkanı Donald Trump dün başladığı Asya turunda 12 günde beş ülke ziyaret edecek. Trump’ın bu ziyareti son 25 yıldır bir ABD Başkanı’nın yapacağı en uzun Asya seyahati oldu.

Tura Japonya’dan başlayan Trump’ın seyahatinin önemli bir amacı Kuzey Kore ile nükleer füze konusunda yaşanan gerginliğe Asya’daki müttefikleriyle siyasi bir karşılık vermek.

Filipinler’de 14 Kasım’da gerçekleşecek bir liderler zirvesine katılmaya karar veren ABD Başkanı zaten 11 gün olarak planlanan programını bir gün daha uzattı. Beyaz Saray ABD Başkanı’nın Avustralya, Japonya, Çin, Rusya ve ABD eski Başkanı Barack Obama’nın öncelikli olarak nitelendirdiği diğer birkaç ülkenin temsilcilerinin katılacağı Doğu Asya zirvesine katılacağını da teyit etti.

Donald Trump’ın ABD’nin Trans Pasifik Ortaklık Anlaşması’ndan geri çekilmesinin ardından seyahatin odak noktası Kuzey Kore ile yaşanan gerginlik olacak. Eğer Trump bu seyahati gerçekleştirmeseydi ABD’nin bölgedeki geleceğine dair soru işaretlerinin artabileceği yorumları yapılıyor.