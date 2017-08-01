Trump 10 gün sonra Scaramucci'yi görevden aldı

Beyaz Saray İletişim Direktörü olarak atanan Anthony Scaramucci görevden alındı. Yapılan açıklamada, Scaramucci'nin, yeni atanan Özel Kalem Müdürü John Kelly'nin iyi bir başlangıç yapabilmesi amacıyla görevinden ayrıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Scaramucci Özel Kalem Müdürü, Kelly'e yeni bir başlangıç yapma ve kendi ekibini kurma olanağı vermenin iyi olacağı görüşünde" denildi.

Scaramucci, Beyaz Saray'ın bir süre önce İletişim Direktörlüğünü de yürüten Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer'in yerine atanmıştı.

Amerikan medyasına göre Scaramucci, Kelly'nin selefi, Beyaz Saray eski Özel Kalem Müdürü Reince Priebus ve Trump'un şef stratejisti Steve Bannon'u sert bir dille eleştirdi. New York Times Scaramucci'nin Pniebus'u "paranoid şizofren" diye nitelendirdiğini ve gizli bilgileri basına vermekle suçladığını yazmıştı.

Amerikan medyası Priebus'un, Scaramucci'nin suçlamaları üzerine istifa ettiğini ileri sürdü.

Eski bir bankacı olan Scamarucci 10 gün önce göreve getirilmişti.

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AFP/Reuters/HT/HS