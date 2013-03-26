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Kültür-Sanat

'Ölü Ozanlar Derneği' filminin yönetmeni Peter Weir İstanbul'da

Yönetmen Peter Weir, 32. İstanbul Film Festivali Altın Lale Uluslararası Yarışma Jüri Başkanı olarak, 12 Nisan'da Boğaziçi Üniversitesi'nde sinemaseverlerle buluşacak

26 Mart 2013 13:21

'Ölü Ozanlar Derneği', 'Korkusuz', 'Truman Show' gibi unutulmaz filmlerin yönetmeni ve 32. İstanbul Film Festivali Altın Lale Uluslararası Yarışma Jüri Başkanı Peter Weir, 12 Nisan'da Boğaziçi Üniversitesi'nde sinemaseverlerle buluşacak.

ntvmsnbc.com'da yer alan habere göre; Boğaziçi Üniversitesi, üniversitenin kuruluşunun 150. yılı etkinlikleri çerçevesinde festivallerin çoğaldığı son dönemlerde sinemanın geçirdiği dönüşümü konu alan bir panele ev sahipliği yapacak.

Türkiye sinemasının yükselmekte olduğu son dönemlerde bu alanı farklı kulvarlarda yaptıkları çalışmalarla geliştiren İstanbul Film Festivali Direktörü Azize Tan, Altyazı Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Fırat Yücel ve Mithat Alam Film Merkezi Direktörü Yamaç Okur bu panelde festivaller ve sinema ilişkisini tartışacaklar.

Panelde ayrıca kendisi de bir okul işlevi gören İstanbul Film Festivali’nin Türkiye sinemasına katkısı ve festival dünyasındaki tartışılacak.

30 Mart-14 Nisan tarihleri arasında otuz ikincisi gerçekleştirilecek İstanbul Film Festivali’nin bu seneki programında öne çıkan temalar, filmler ve etkinlikler yine bu panelde konuşulacak konular arasında olacak.

Festivallerin Sineması Paneli
27 Mart Saat 16:00
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu
Katılımcılar: Azize Tan (İstanbul Film Festivali Direktörü), Fırat Yücel (Altyazı Dergisi Genel Yayın Yönetmeni), Yamaç Okur (Mithat Alam Film Merkezi Direktörü

 

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