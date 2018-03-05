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Yaşam

Trüf mantarı kaçakçılığına rekor ceza

Trüf mantarını yurtdışına kaçırmak isteyen İtalyan vatandaşı Hamzabeyli sınır kapısında yakalandı

05 Mart 2018 17:20

Trüf mantarını belgesiz ve izinsiz olarak yurtdışına çıkarmak isteyen İtalyan uyruklu kişiye, 466 bin 509 lira para cezası verildi.

Topladığı trüf mantarını, belgesiz ve izinsiz olarak yurtdışına çıkarmak isterken yakalanan İtalyan vatandaşına, Hamzabeyli Gümrük Müdürlüğü ekiplerince 466 bin 509 lira para cezası kesildi.

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, beyaz trüf (Tuberborchii) mantarı arayan kişilere karşı, koruma ve denetim faaliyetlerine hız verildiği bildirildi.

Açıklamada, Türkiye'de çok bilinmeyen ancak ticari değeri yüksek olan beyaz trüf mantarının kilosunun 250 euro'ya satıldığı belirtildi.

Bir İtalyan vatandaşının, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanındaki Trakya Bölgesi'ndeki ormanlardan kaçak olarak topladığı 28 kilo 960 gram beyaz trüf mantarını, yurtdışına izinsiz çıkarmak isterken Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda yakalandığı kaydedilen açıklamada, söz konusu kişiye 466 bin 509 lira para cezası kesildiği ifade edildi.

Bu olayın ardından İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünce, devlet ormanlarında kaçak yollarla trüf toplayanlara karşı koruma ve denetim faaliyetlerine hız verildiği aktarıldı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen İstanbul Orman Bölge Müdürü Recep Ateş, Türkiye'deki önemli doğal zenginliklerden ve kıymetli bitki türlerinden olan trüf mantarından sürdürülebilir faydalanma ilkesine zarar verecek kanunsuz müdahalelere izin vermeyeceklerini kaydetti.

Bu yola tevessül edenlerin en ağır şekilde cezalandırılacağını belirten Ateş, orman köylülerine, özellikle köpekle dolaşan yabancıları, yetkililere bildirmeleri konusunda çağrıda bulundu.

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