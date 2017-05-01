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Dünya

Trudeau'nun renkli çorapları katıldığı törene damga vurdu

Kanada'nın genç başbakanı Justin Trudeau, Khalsa Günü kutlamalarına katıldı

01 Mayıs 2017 20:46

Kanada'nın genç başbakanı Justin Trudeau ülkesinde yaşayan Sih inancına sahip Kanadalıların kutsal günü olan Khalsa Günü kutlamalarına katıldı.

Toronto'da gerçekleşen kutlamalarda Trudeau'ya kılıç hediye edildi. Ayakkabıların çıkarıldığı törene Trudeau'nun renkli çorapları damga vurdu. 

Trudeau'nun kabinesinde Savunma Bakanı olarak görev yapan Harjit Sajjan da sih inancına mensup.

Sihizm 15. Yüzyılda ortaya çıkan ve Kuzey Hindistan’da yaşamış bir gurunun öğretilerini temel alan tektanrıcı bir inanış. bugün dünyada 23 milyondan fazla inananı bulunuyor.

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TrudeauçorapKhalsa Günüsih dinisih inancı

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