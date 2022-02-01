Trudeau, Ottowa'daki protestolara tepki gösterdi: Kanadalılar, anıtlara saygısızlık eden aşı karşıtlarından tiksiniyor

Kanada’nın başkenti Ottowa’da aşı karşıtlarının protestoları günlerdir sürerken, Başbakan Justin Trudeau, aşı karşıtlarına tepki göstererek “Kanadalılar aşı karşıtlarının davranışlarından tiksiniyor” dedi.

Kanada’da sınır ötesi kamyon taşımacılığı yapanların Covid aşısı yaptırma zorunluluğu üzerine başlayan protestolar sürüyor. Başkent Ottowa’da pek çok yol, konvoy yapan protestocular nedeniyle tıkandı. Protestocular, Parlamento Binası önünde toplandı.

Polis, protestolar sırasında bazı kişilerin Ulusal Savaş Anma Anıtı üzerine idrarını yaptığı, başka anıtların üzerinde dans ettiği ve Nazi bayrağı taşıdığına ilişkin ihbarlar aldıklarını söyledi. Bazı protestocuların yardım için dağıtılan çorba standlarını dağıttı da belirtildi.

Katıldığı bir video konferansta konuşan Başbakan Trudeau “Küçük işletme sahiplerine zorbalık eden ve evsizlerin yemeğini çalanlardan korkmuyoruz. Irkçı bayraklar taşıyanlara teslim olmayacağız. Vandallık yapanlarla bir arada olmayacağız. Ülkemizde tehdit edenlere, şiddet ve nefret yayanlara yer yok.” dedi.

Kanada Başbakanı Trudeau, bu hafta Covid-19’a yakalandığını ancak durumunun iyi olduğunu açıklamıştı.

Dünyanın en yüksek aşılama oranlarından birine sahip olan Kanada’yla ilgili konuşan Trudeau, protesto eden grubun gerçek halkı temsil etmediği söylemişti.