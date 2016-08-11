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15 Temmuz Darbe Girişimi

TRT'yi basan firari yüzbaşı yakalandı

Yüzbaşı Metin Mustafa Ateşoğlu, Hava Harp Okulu yakınlarında yakalandı

11 Ağustos 2016 00:59

15 Temmuz darbe girişimi sırasında TRT binasını basan ve olay yerinden firar eden Yüzbaşı Metin Mustafa Ateşoğlu yakalandı.

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekip, 15 Temmuz darbe girişiminde Albay Hüseyin Ergezen'le TRT binasını bastıktan sonra firar eden Ateşoğlu'nun Hava Harp Okulu yakınlarında olduğunu tespit etti.

Belirlenen bölgeye giden polis ekipleri, Metin Mustafa Ateşoğlu'nu yakalayarak gözaltına aldı.

Bakırköy Asayiş Büro Amirliği'ne götürülen Ateşoğlu, buradaki işlemlerinin ardından, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

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