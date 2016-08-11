TRT'yi basan firari yüzbaşı yakalandı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında TRT binasını basan ve olay yerinden firar eden Yüzbaşı Metin Mustafa Ateşoğlu yakalandı.

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekip, 15 Temmuz darbe girişiminde Albay Hüseyin Ergezen'le TRT binasını bastıktan sonra firar eden Ateşoğlu'nun Hava Harp Okulu yakınlarında olduğunu tespit etti.

Belirlenen bölgeye giden polis ekipleri, Metin Mustafa Ateşoğlu'nu yakalayarak gözaltına aldı.

Bakırköy Asayiş Büro Amirliği'ne götürülen Ateşoğlu, buradaki işlemlerinin ardından, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.