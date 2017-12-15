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Yaşam

TRT'yi 5 milyon TL dolandıran sekreter yakalandı

Yöneticilerin kaşelerini kullanıp ihale düzenledi

15 Aralık 2017 20:59

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’na (TRT) taşeron firma üzerinden sekreter olarak çalışırken, kurum yöneticilerinin kaşeleriyle hayali ihale düzenlediği, çalışanları ve bazı vatandaşları da arsa-alım satımından yüksek kazanç vaadiyle yaklaşık 5 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla aranan Aysun E., Edirne'nin Keşan ilçesinde polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Ankara'ya gönderilen Aysun E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TRT'ye taşeron firma üzerinden sekreter olarak çalışan Aysun E., 2 yıl önce yönetici kaşelerini kullanıp kurum kantinini hayali ihaleyle yıllık 800 bin  TL kiraya verdi. Kurum çalışanlarını ve bazı vatandaşları da arsa alım-satımından yüksek kazanç vaadiyle dolandırdığı öne sürülen Aysun E. yaklaşık 5 milyon TL ile ortadan kayboldu. Çalışanlar ve vatandaşların şikayeti üzerine kurum inceleme başlatırken, Aysun E. ile ilişiğini kesti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayetler üzerine geçen Ağustos ayında olayla ilgili soruşturma başlattı. Yaklaşık 5 aydır firari olan  Firari Aysun E.'nin Edirne Keşan ilçesinde yakalanarak soruşturmanın yürültüğü Ankara'ya gönderildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aysun E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

5 milyonluk vurgun iddiası


Aysun E.'nin çalıştığı TRT yöneticilerinin kaşeleriyle sahte kantin ihaleleri yaptığı öne sürülürken, kantinden kâr payı dağıtma vaadiyle kurum çalışanlarından da ayrıca para topladığı iddia edildi. Arsa alım-satımı yoluyla yüksek kazanç vaat ederek, kurum çalışanlarından ve vatandaşlardan farklı meblağlarda para topladığı öne sürülen Aysun E.'nin yaklaşık 5 milyon liralık 'vurgun' yaptığı belirtildi. 

 

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