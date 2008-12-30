TRT'ye tepki yağdıran pot!

TRT'de yayımlanan 'Sen Türkülerini Söyle' programında Orhan Hakalmaz önce 'Lanet olsun içimdeki Türkiye sevgisine' dedi, izleyicilerden tepki yağdı.



TRT’nin diğer kanallarla yarışmak için başlattığı ataklar sürerken, zaman zaman akla hayale gelmeyecek olaylar da yaşanıyor. Bunlardan biri de cumartesi akşamları yayınlanan “Sen Türkülerine Söyle” isimli programda gerçekleşti.



Habertürk'ün haberine göre Kadir Çöpdemir’in iki TRT sunucusu bayanla birlikte sunduğu programın geçen cumartesi günkü bölümüne “Muro” diye tanınan Mustafa Üstündağ konuk oldu. Sanatçılar Zerrin Özer, Gülşen Kutlu ve Orhan Hakalmaz’ın jüri üyeliği yaptığı programda bir ara sözü alan Orhan Hakalmaz, türkülerin çok önemli olduğunu ve çok sevdiğini vurguladı.

Hakalmaz, bunu anlatmak için de Muro’nun “Lanet olsun içimdeki insan sevgisine” sözünden esinlenerek, “Lanet olsun içimdeki Türkiye sevgisine” dedi.



Pot kırdığını anlayıp Hakalmaz, düzeltmek isterken bu kez “Lanet olsun içimdeki bu Anadolu sevgisine” sözlerini kullandı. Salonda gergin anlar yaşanırken, programa reklam arası verildi. İşte ne olduysa da bu arada oldu.



Aradan sonra sunucu Kadir Çöpdemir, çok fazla tepki geldiğini belirterek, Hakalmaz’ın sözlerinin yanlış anlaşıldığını vurguladı.



Bozulduğu görülen Hakalmaz da, “Bu nasıl yanlış anlaşılır yani? Benim anlatmak istediğimden başka türlü nasıl bir anlam çıkarıyorlar anlamıyorum” dedi.



Konuyu daha fazla uzatmak istemeyen Çöpdemir, “Orhan Hocam, bırakalım artık isterseniz bunu. Tarihin karanlık sayfalarında kalsın” dedi.



Ara ara Hakalmaz yeniden konuya dönüp düzeltmek için uğraşırken, daha sonra programa devam edildi.

