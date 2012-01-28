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Politika

TRT'ye ortak olma izni ANKARA (A.A)

28 Ocak 2012 11:40

-TRT'ye ortak olma izni ANKARA (A.A) - 28.01.2012 - Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu'nun (TRT), Anten Teknik Hizmetler ve Verici Tesis İşletme Anonim Şirketi'ne ortak olmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu kararı şöyle: ''Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu'nun, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 26'ncı maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında kurulacak olan 17.680.000 TL sermayeli Anten Teknik Hizmetler ve Verici Tesis İşletme Anonim Şirketi'ne 1.680.000 TL sermaye ile ortak olmasına izin verilmiştir.''

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