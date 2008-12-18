TRT'nin yılbaşı sürprizi

Geçen yılbaşı Tarkan'ı çıkaran TRT'nin bu yılki tercihi olan Hadise, Eurovision şarkısını ilk kez söyleyecek..



TRT'nin eskiden beri merakla beklenen yılbaşı starı belli oldu. Kurumun bu yılki gözdesi ne dansöz ne de Tarkan... TRT yeni yıla Hadise ile girecek. Belçikalı gurbetçi şarkıcının mayısta Moskova'da düzenlenecek Eurovision Şakı Yarışması'nda seslendireceği şarkı ilk kez 2009'un ilk dakikalarında izlenecek. Rusya'da yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek olan sanatçı, TRT için üç şarkı hazırlamıştı. Kurumun isteği üzerine İngilizce sözlü şarkılar hazırlayan sanatçı "Şarkıların isimlerini söylemiyorum. Ancak birinde Türk müziği motifleri bulunuyor" demişti. Üç parça içinden birini seçen TRT, kararını sır gibi saklamıştı.



ÖZEL ŞOV HAZIRLAYACAK



Ünlü şarkıcı herkesten sır gibi sakladığı şarkı dışında o gece TRT için özel bir yılbaşı konseri de düzenleyecek. Hadise, bilinen şarkılarını da seslendireceği minik bir şov hazırlayacak. Geçen yılbaşı Tarkan'a ödediği rakamla tartışılan TRT bu kez kendi kaynaklarından yararlanmayı amaçladı. Hadise'nin dışında TRT'nin halk ve sanat müziği sanatçıları da yılbaşı gecesi sevilen şarkıları seslendirecek.