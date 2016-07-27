TRT'nin yeni stüdyosunun ismi '15 Temmuz Millet Stüdyosu' oldu

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından haber hizmetlerinde kullanılan Yeni Haber Stüdyosu'nun adının "15 Temmuz Millet Stüdyosu" olarak değiştirildiğini duyurdu.

TRT Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye demokrasi tarihine kara bir sayfa olarak giren 15 Temmuz'daki darbe girişiminin hedeflerinden birinin de TRT olduğu hatırlatıldı.

Milletin TRT’ye sahip çıktığı vurgulanan açıklamada, "Bu vesile ile aziz milletimize bir kez daha şükranlarımızı sunar, TRT haber hizmetlerinde kullanılmakta olan Yeni Haber Stüdyosu'nun adının, Yönetim Kurulumuzun bugün aldığı kararla '15 Temmuz Millet Stüdyosu' olarak değiştirildiğini kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadelerine yer verildi.