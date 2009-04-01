TRT’nin yeni dizisi Fethullah’ı mı anlatıyor?

TRT'nin yeni dizisi Ayrılık'ta 'Fethullah Gülen' var. Dizide Gülen’i çağrıştıran 'Hacı' karakterini Ahmet Özhan oynuyor.



TRT'de dün akşam başlayan Ayrılık dizisinde Fethullah Gülen karakteri de yer alıyor.

Habertürk gazetesinin haberine göre dizide tıpkı Gülen gibi yurt dışında okulları olan ve sözü dinlenen 'Hacı' karakterini Ahmet Özhan canlandırıyor. Dizilere pek sıcak bakmayan Ahmet Özhan'ın Gülen cemaatinden gelen 'Özhan bu role yakışır' mesajıyla rolü kabul ettiği söyleniyor. Çeçenistan-Rusya savaşının da anlatılacağı Ayrılık'ta 2006'da hayatını kaybeden Çeçen lider Şamil Basayev'i Erdal Beşikçioğlu canlandırıyor. Beşikçioğlu, ailesini ve köyünü silahlı çetelere karşı savunan Çeçen vatansever 'Şamil' karakterinin Basayev'e benzemezi için saçlarını kazıttı ve sakal uzattı.



Zeynep Tokuş çarşafa girdi



Çekimleri Türkiye, Ermenistan, İran, Azerbaycan, Çeçenistan, Gürcistan ve Özbekistan'da gerçekleştirilen Ayrılık dizisiyle ilgili daha önce de basında haberler yer almıştı.

Dizide hırslı bir haber ajansı sahibini canlandıran Zeynep Tokuş, İran’daki çekimlerde rolü gereği kara çarşafa bürünmüştü. Tokuş, “Çarşafı giymekten hiçbir rahatsızlık duymadım. Şikayet de etmedim. Demek ki, uygunsuz davranmaktansa böyle davranmak daha güzel. Çarşaf kadına ayrı bir duruş ekliyor mu, ekliyor muhakkak ki. Çünkü her günü böyle geçiyor o kadınların” diye konuşmuştu.



Oyuncular ve canlandırdıkları karakterler



Dizide yer alan oyuncular ve canlandırdıkları karakterler ise şöyle:

* Kaan Urgancoğlu: Karadeniz havzasında iş yapan Türk iş adamlarının oluşturduğu bir konsersiyumda görev alan Deniz rolünde...

* Erdal Beşikçioğlu: Ailesini ve köyünü silahlı çetelere karşı savunman Şamil adında Çeçen bir vatansever...

* Azra Akın: Türkiye'de yaşadığı dönemde tanışıp, büyük aşk yaşadığı Türk genci Deniz'den ayrılmak zorunda kalan Frengiz adlı çok güzel bir Azeri kadın.

* Zeynep Tokuş: İstihbaratı güçlü, mesleğinde bir numara olan bir iş kadını olan Temine rolünde.

* Mehmet Ali Nuroğlu: Deniz'in yakın arkadaşı, Frengiz'in abisi Sparta'yı canlandırıyor.

* Atilla Saral: Silah ve doğal gaz konusunda faaliyet gösteren bölgeye hakim güçlü bir iş adamı Odorov'u oynuyor.

* Ahmet Özhan: Bölgede eğitim faaliyetlerine ağırlık veren ve sözü geçen Hacı adlı bilge bir karakter...

