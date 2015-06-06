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TRT’nin 'seçim propagandası': Erdoğan’la AKP’ye 100, muhalefete 25 saat!

42 programdan 22’sine AKP’liler, 20’sine AKP’ye yakın isimler çıktı

06 Haziran 2015 12:30

Kamu yayıncılığı yapmakla yükümlü devlet televizyonu TRT’nin seçim sürecinde hükümete yakın bir yayın poitikası izlediği RTÜK’ün açıkladığı istatistiklerle de tescillendi.

Buna göre, TRT kanallarında son bir ay içerisinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a 45 saat, AKP’ye 54,5 saat, CHP’ye 14 saat, MHP’ye 7.5 saat ve HDP’ye ise üç saat yer verildi.

 

42 programdan 22’sine AKP’liler, 20’sine AKP’yi sevenler çıktı

 

DİHA’da yer alan habere göre, seçim çalışmalarının başladığı 1 Nisan ila 3 Haziran tarihleri arasında programlar, özel röportajlar ve miting canlı yayınlarında AKP’ye toplamda 10 bin 120 dakika (168 saat) ayrılırken, bunun 3 bin 431 dakikasını Erdoğan’ın canlı yayınlanan mitingleri ve TRT’deki özel canlı yayın programı oluşturdu.

Aynı zaman diliminde TRT Haber kanalında yayınlanan 42 söz programından 22’sine hükümet ve AKP temsilcileriyle, sözcü ve adaylarının katıldığı belirtildi.

Bu kapsamda ekranlara gelen diğer 20 programdaysa AKP’ye yakınlığıyla bilinen gazeteci, akademisyen, stratejist, sendikacı, STK temsilcisi kişilere söz verildi. Muhalefet partilerinin temsilcileri bu programlarda kendilerine yer bulamadı.

 

Erdoğan’a 2 bin 705 HDP’ye 194 dakika

 

TRT’nin 64 günlük bu süreçte yayınladığı mitinglere ilişkin verileri de paylaşan RTÜK, Erdoğan’ın mitinglerine 3 bin 300 dakika (55 saat), Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun seçim mitinglerine ise 4 bin 240 dakika (71 saat) süre ayrıldığını saptadı.

RTÜK’ün, TRT’de son bir ayda canlı yayınlanan mitinglere dair açıkladığı rakamlara göre, Erdoğan’a 2 bin 705 dakika (45 saat), Davutoğlu’na 3 bin 280 dakika (54.5 saat), CHP’ye 846 dakika, MHP’ye 454 dakika, HDP’ye ise 194 dakika yer verildi.

 

AKP kontrolündeki kanallardan daha fazla propaganda

 

TRT’nin bu yanlı yayınlarıyla, YSK’nin tarafsızlık, gerçeklik, doğruluk ve partiler arasında fırsat eşitliği yaratma ilkelerini içeren kararını açık bir biçimde ihlal ettiğini savunan RTÜK üyesi Ersin Öngel, TRT kanallarının hükümet kontrolündeki televizyon kanallarından daha fazla AKP propagandası yaptığını vurguladı.

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