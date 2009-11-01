TRT'nin şakası asap bozdu

TRT'de yayımlanan 'Bir Zahmet' adlı şaka programında ölçü kaçtı. Gizli çekim yapılan programın geçen bölümünde sunucu bir genci dövmekle tehdit edip, saçını çekti.







TRT’de ana haber öncesi yayımlanmaya başlanan “komedi eğlence programı” Bir Zahmet’te yaşanan argo ve şiddet içerikli diyaloglar dikkat çekiyor. Yeni yayın döneminde yayımlanmaya başlanan Bir Zahmet adlı programda Gökhan Yıkılkan, tipten tipe girerek gizli kamera çekimleriyle yoldan geçen vatandaşlara para kazandırıyor. Ancak Yıkılkan’ın program esnasındaki tavırları ve yoldan çevirdiği kişilere yaptığı hareketler tepki çekiyor. Yıkılkan, yakaladığı kişilere dört farklı istekte bulunuyor, bu isteklerin tamamını kameraya çekildiğini bilmeden yapan kişi 5000 lira para ödülü kazanıyor. Bazı skeçlerde Yıkılkan, yarışmacılara tavırlarıyla psikolojik şiddet uyguladığı görülüyor.

Geçtiğimiz hafta yayımlanan programda Yıkılkan, Maslak Oto Sanayi bölgesinde genç bir kişiyi çeviriyor. Argo sözlerle yarışmacıya takılan Yıkılkan önce gençten kimliğini vermesini istiyor. Kimliği alan Yıkılkan yarışmacıyı yanından kovuyor. Daha sonra tekrar çağırdığı yarışmacıyı ‘Bu nasıl saç?”, “Kız gibi saç mı uzatıyorsun”, “Türkü dinle biraz lan!” gibi laflarla sözlü taciz ediyor. Yıkılkan’ın bu tavırlarından korkan genç sesini çıkaramıyor. Yanında bulunan arkadaşıyla genci dövmekle tehdit eden, saçını çeken, tişörtüne yapışan Yıkılkan’ın ağzından çıkan argo kelimeler ise yayında ‘bip’leniyor. Hatta Yıkılkan, bir ara hızını alamıyor ve gençle kafa tokuşturuyor.





Eleştiri almamışlar

Yaşadığı şiddet ve korkuyla sinen genç, Yıkılkan’ın isteklerini mecburen yapıyor. 9 dakika süren psikolojik ve fiziki şiddet sonrası genç 2500 lira kazanıyor.

Programın yapımcısı Alper Mestçi ise, “Yarışma bir aydır ekranda... Hiç eleştiri almadık. Bu sonuçta bir mizah programı ve oradaki yarışmacılar da para ödülü kazanıyor, herkes de halinden memnun. Yarışmacılar programdan gayet mutlu ayrılıyor. Psikolojik şiddet falan da uygulanmıyor. Her şey belli sınırlar içinde yapılıyor. Bu eleştiriyi yapanlara önce sabah programlarını eleştirmelerini öneriyorum” diye konuştu.