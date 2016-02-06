TRT'nin partilere ayırdığı yayın sürelerine dair RTÜK Başkanı: Her partinin birden fazla yayın organı var

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Prof. Dr. İlhan Yerlikaya, tüm partilerin televizyondan eşit oranda istifa edebilmesi için konulan yasanın TRT'nin tek televizyon kanalı olduğu zamandan kaldığını belirtirken "Aradan uzun yıllar geçti. Değişlik ortamlarda bin 700'e yakın radyo ve televizyon yayın yapıyor. Böylesine çoğulcu bir ortamda ilgili yasa eskimiş durumda. Her partinin kendisini ifade edebileceği bir veya birden fazla radyo televizyon kanalı var. Bu yasanın değişmesi gerektiği kanaatindeyim" dedi.

Radikal'in haberine göre, Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) tarafından Belek Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde düzenlenen "Yönetim Çalıştayı"nda konuşan RTÜK Başkanı Yerlikaya, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ile ilgili bir kanun çıkartma hazırlığı yapıldığını, bu konuyla ilgili bir taslak hazırlığı olduğunu ve yakın bir zamanda taslağın Meclis'e geleceğini söyledi. Radyo ve televizyonları düzenleme ve denetleme yetkisinin seçim dönemlerinde YSK'ya verildiğini hatırlatan Yerlikaya, "Son seçimlerde televizyon kanallarına orantısız olan değişik cezalar geldi. Bunlar RTÜK'ün verdiği cezalar değil, kurumumuz sadece sekretarya görevi gördü" diye konuştu.

"Tek kanal döneminden kalma"

Söz konusu cezalara neden olan kanunun temelinde "eskimişliğin" yattığına işaret eden Yerlikaya, bu yasanın ilgili maddesinin TRT'nin tek kanal olduğu dönemlerden kaldığını kaydetti.Yerlikaya, "Tüm partiler televizyondan eşit oranda istifade edebilsinler diye bu kanun maddesi konulmuş. Ancak aradan uzun yıllar geçti. Değişlik ortamlarda bin 700'e yakın radyo ve televizyon yayın yapıyor. Böylesine çoğulcu bir ortamda ilgili yasa eskimiş durumda. Her partinin kendisini ifade edebileceği bir veya birden fazla radyo televizyon kanalı var. Bu yasanın değişmesi gerektiği kanaatindeyim" dedi.

"Bakanlık yetkilileriyle görüşüyoruz"

Bazı televizyon dizileri ve evlilik programlarıyla ilgili çok şikayetler aldıklarını vurgulayan Yerlikaya, bu konularda paydaşlarıyla istişare ederek bazı uygulamalar yapmayı planladıklarını belirtti. Yerlikaya, bu kapsamda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkilileriyle görüşmeler yaptıklarına değindi.

Dizi yapımcıları ve yayıncılarla zaman zaman bir araya gelmeyi istediklerini dile getiren Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü: "Özellikle evlilik programları çığırından çıktı. Buralarda çok kötü şeyler oluyor. Ağzımıza alamayacağımız şeyler söyleniyor. Evlilik programlarındaki o sözlerin bazılarını burada söylesem ve bunlar televizyonda yayınlansa RTÜK olarak o kanala kapatma cezası vermemiz gerekir. İş o kadar kötü boyutlara gidiyor. Yayıncı arkadaşları uyarıyoruz, bu konuda RTÜK'ün de milletimizin de hassasiyeti var."