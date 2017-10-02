TRT’nin ‘Kuklagiller ‘ programından: Bu da doktormuş gelin bunun ağzını burnunu kıralım

CHP İstanbul Milletvekili avukat Mahmut Tanal, TRT Haber kanalı tarafından yayınlanan ‘Kuklagiller’ programını, doktorları aşağıladığı ve sağlık çalışanlarına şiddeti özendirdiği iddiasıyla RTÜK’e şikâyet etti. Tanal, programda iki kuklanın, doktor döven bir vatandaşı canlandırarak, sağlık çalışanlarına şiddeti olağanlaştırdığına dikkat çekti.

Kuklagiller programında, “Doktoru dövüp hastanelik eden hasta yakınından, doktorun son durumu hakkında açıklama alacağız. Sayın hasta yakını dövdüğünüz doktorun durumu nasıl? diyen haber spikerine, hasta yakını “Biraz önce doktoru başarılı bir operasyonla çok pis dövdük. Kulak burun boğaz dağıttık, valla benim elim acıdı ya dövmekten. Bir ben tokatladım bir dayıoğlu” diyor.

CHP’li Tanal’ın yazılı açıklaması şöyle:

“TRT’nin sözde mizah programı, sağlık personelimize yönelik şiddeti haklı göstermeye çalışıyor. Doktorlarımız aşağılanıyor, sağlık çalışanlarına karşı şiddete başvurulmasını toplum nezdinde meşru gösteriyor. Doktorlarımızı küçük düşürmeye çalışan, alçaltıcı ifadelerle, dalga geçen, doktorlarımıza şiddetin toplumda olağan hale geldiğini anlatan bir yayınla eleştiri sınırlarını kasten aşmıştır. Kamu görevlisi olan doktorlarımıza kasten yaralama suçunun meşru bir alışkanlık haline geldiği ifade edilerek, kasten yaralama suçu TRT tarafından yayınlanan sözde mizah programı ile övülmüştür. ‘Kuklagiller’ isimli programda paylaşılan yayının, şiddeti teşvik edici olduğu da açıktır. Video izlenildiğinde görülecektir ki, Türkçemiz düzeysiz, argo ve kaba şekilde kullanılarak, özellikle çocuklarımız özendirilerek, dilin yanlış kullanılması, öğrenilmesine, marifetmiş gibi şiddetin meşrulaştırılmasına çalışılmıştır.

Bu nedenle Yayın Hizmetleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in 8. maddesi ve “6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun ”un “Yayın Hizmeti İlkeleri” başlıklı 8. Maddesi ile “İdari Yaptırımlar” başlıklı 32. Maddeleri uyarınca, programın yayınlandığı “TRT Haber” kanalına idari yaptırım uygulanmalıdır.”

Kuklagiller programının çözümlemesi ise şöyle:

-Haber spikeri: “Doktoru dövüp hastanelik eden hasta yakınından, doktorun son durumu hakkında açıklama alacağız. Sayın hasta yakını dövdüğünüz doktorun durumu nasıl?

-Hasta yakını: Biraz önce doktoru başarılı bir operasyonla çok pis dövdük. Kulak burun boğaz dağıttık, valla benim elim acıdı ya dövmekten. Bir ben tokatladım bir dayıoğlu…

-Haber spikeri: Peki doktor yeniden mesleğe geri dönebilecek mi acaba?

-Hasta yakını: Valla doktorluğa geri dönmesin diye elimizden geleni yaptık. Eğer ayağa kalkarsa bir daha dövmek gerekebilir. Bizim amcaoğlu Hüseyin kahveden arkadaşlarını toparlamış biliyor musun, verdiler buna sopayı yer misin, yemez misin..

Bu esnada sözde mizah programına doktor dahil olarak;

-Doktor: İmdat doktor dövüyorlar, yardım edin kimse yok mu anneciğim(!)

-Spiker: (Doktoru döven hasta yakınına hitaben) Ya bir dakika toprağım. Şimdi durumu nasıl?

-Hasta yakını: Maşallah turp gibi değil çok şükür. Sanki böyle cücüğü yumrukla çıkarılmış soğan gibi(!)

-Spiker: Bir dakika ağabeycim ya, sizden başka hasta yakını yok mu? Ben bir yakınını göremiyorum burada?

Youtube sosyal medyaya yüklenen videonun 2. Dakikası 19. Saniyesinde, ekrandaki başlık değişerek “doktorlarımız neden dövülüyor?” şeklinde toplumumuzdaki doktorlara hakaret eden şekilde, kendileriyle dalga geçilmeye çalışılıyor. Bunun yanında toplumumuzun örf adet ve gelenekleriyle bağdaşmayan sözde komik olduğu düşünülen espriler yapılmaya çalışılıyor.

Videonun 2. Dakikası 41. Saniyesinde spiker tekrar söz alarak hasta yakınına hitaben;

-Spiker: Doktor bey nerede?

-Hasta yakını: İstirahatte kendisi, ayılmasını bekliyoruz. Ayılınca tekrar girişeceğiz kendisine,

-Spiker: Peki nereden geliyor bu doktor dövme alışkanlığı beyefendi?

-Hasta yakını: Baba mesleği bizimkisi.

Spiker: Baba mesleği mi? Nasıl yani?

Hasta yakını: Şöyle yani, ben doğduktan sonra babam benim tipime bakmış, bu ne çirkin bebek demiş, sonra doktora vermiş sopayı(!)

Spiker: Ama toprağım, böyle doktor dövmek falan hiç hoş şeyler falan değil, hem siz niye dövüyorsunuz doktoru bakayım?

Hasta yakını: Yau niye olacak, muayene olduk bana reçete yazdı bu. Baktım reçeteye kargacık burgacık bir şeyler karalamış, hiçbir şey anlaşılmıyor. Bir giriştim buna(!) koskoca doktor olmuşsun ama bir yazı yazamıyorsun diye, buna verdim mişeyi(!)

Videonun 3. Dakikası 42. Saniyesinde başka bir kukla karakteri hasta yakınının yanına gelerek

-Salih abi Salih abi!

Hasta yakını: Ne oldu Kenan ne diyorsun ya?

Kenan: Abi canım çok sıkkın ya..

Salih (Hasta yakını) Ne oldu yeğenim canın niye çok sıkkın yaa?

Kenan: Doktordan temiz diye bir araba aldım, hiç temiz çıkmadı, arabanın içi leş gibi ya

Salih: Vay görüyor musun ya? Doktordan temiz diye kirli arabayı kakalamışlar(!) Kenan’ıma

Şimdi bu doktoru biz dövmeyelim de(!) ne yapalım? Arabanın sileceklerini söküp, kafasında paralamam mı? (!) diyerek spikerin yanından uzaklaşırlar.

Spiker: Evet şu an hasta yakınından kaçan doktor geldi yanımıza, buyurun doktor bey!

Doktor: (R leri söyleyemeyenlerle dalga geçerek) Af edersiniz, heyecanlanınca beni hıçkırık tutuyor,.

Spiker: Peki niye kaçıyorsunuz doktor bey?

Doktor: Az önce bir bebek doğdu Rıfkı bey (Spiker), babası yeni doğan bebeğimin dişleri nerde diye sordu? Bebekte diş olmaz sonradan çıkar dedik, Babası nasıl olmaz kardeşim, çocuğumun dişlerini çaldınız diyerek beni kovalamaya başladı.

Bu esnada bebeğin babası ekranda görünür, doktor kaçar.

Spiker: Görüyorsunuz sayın seyirciler doktorların işi gerçekten çok zor.

Bebeğin babası: Aha burada bir tane daha var. Sen kimsin doktor musun ha!

Spiker: Yani bir nevi doktorum bende haberin doktoruyum toprağım (kahkaka)

Bebeğin babası: Yanındakine seslenerek; ,işte gelin bu da doktormuş gelin bunun ağzını burnunu kıralım.”