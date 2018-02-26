TRT'nin hiciv ustası müzisyen Celal Şahin yaşamını yitirdi

TRT ekranlarından hafızalarda yer edinen, bir döneme damga vuran; müzisyen, oyuncu, yönetmen Celal Şahin yaşamını yitirdi.

TRT ekranlarının isimlerinden müzisyen, yönetmen ve siyasi hiciv ustası Celal Şahin, 93 yaşında hayatını kaybetti. Şahin’in cenazesi bugün Zincirlikuyu Camisi’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek. Şahin, TRT ekranlarında müzik ve mizahı birleştirerek, akordeonuyla yaptığı gösterilerle biliniyordu.

Şahin’i çok iyi tanıdığını söyleyen Müjdat Gezen, sanatçının ardından, şunları kaydetti:

“Baba dostumdu. Celal Ağabey, o jenerasyonun gazinolardaki ve o zaman radyo vardı tabii, televizyon yoktu, en büyük komedyeniydi. Akordeonuyla çıkardı, ses ve çizgiler üstadı derdik. Çok başka bir adamdı, çok kibardı, dünya efendisiydi, çok başka bir yönü vardı, entelektüeldi. Müthiş bir hiciv ustasıydı. Harika taşlamalar yapardı. Genellikle de o zamanın komedyenlerine özgü olan yöresel şeyler yapardı. Yani İstanbul’un belediye sorunları, bürokratik sorunlar, ama o kadar güzel yapardı ki, çok başkaydı. Bizim kuşak zamanında yetişmiş Zıt Kardeşler vardı, ilk gazinolarda çıkan, ondan sonra Celal Şahin, sonra Bal Arıları, sonra Ateş Böcekleri, öyle gitmişti. Ama Celal Şahin, onların içinde o devrin bir numarasıydı. Radyo programı da yapardı Celal Şahin, ben o zamanlar İstanbul Radyosu’nda sunuculuk yapıyordum, 70’li yılların başıydı."

Sunucu ve gazeteci Halit Kıvanç, “Çok iyi arkadaştı ve çok değerli bir dostumdu” diye konuştu.