TRT'nin eski yönetici Ali Ahmet Böken'e 9 yıl 9 ay hapis

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA) - TRT Haber ve Spor Dairesi eski Başkan Yardımcısı ve TRT Haber eski Koordinatörü Ali Ahmet Böken, \'FETÖ üyeliği\'nden yargılandığı davada, 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 18\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davaya, tutuklu sanık Ali Ahmet Böken ve avukatları katıldı. Mütalaaya karşı savunma yapan Böken, örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullanmadığını, \'Kakao Talk\' adlı programı kullandığını; ancak bunun örgütsel amaçlı olmadığını ileri sürerek, \"Gazetecilik dışında hiçbir şey yapmadım\" dedi. \'Terör örgütü üyeliği\' suçlamasını kabul etmediğini belirten Böke, son sözünde ise \"Ülkeme hizmet etmekten başka bir şey yapmadım. Beraatimi istiyorum\" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanık Ali Ahmet Böken\'in son sözünün ardından kararını açıkladı. Heyet, Böken\'i \'silahlı terör örgütü üye olmak\' suçundan 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.