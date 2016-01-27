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TRT'nin 'Diriliş' dizisinde yer alan Sedat Peker'in oğlu Meclis gündeminde

HDP'li Altan Tan, dizinin 32. bölümünde yer alan çocuk oyuncu Boğaçhan Talha Peker'in dizide oynatılma gerekçesini sordu

27 Ocak 2016 15:07

HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, TRT’nin yüksek bütçeli yapımı 'Diriliş-Ertuğrul' dizisinin 32. bölümüne konuk oyuncu olarak yer alan Boğaçhan Talha Peker’in Sedat Peker’in oğlu olduğunu  söyleyerek konuyu Meclis gündemine taşıdı.

Altan Tan, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un yanıtlaması istemiyle verdiği önergede, “Bakanlarınızın ve milletvekillerinizin düzenli olarak setine gidip görüntü verdiği Diriliş Ertuğrul dizisinde, mitinglerde Erdoğan’ın destekçisi olduğunu belirten Sedat Peker’in oğlunun oynatılma gerekçesi nedir? diye sordu.

Sedat Peker, 'Barış İçin Akademisyenler' bildirisine imza atan akademisyenler için "Oluk oluk kanlarınızı akıtacağız ve kanlarınızla duş alacağız" tehdidinde bulunmuş, daha sonra hakkında ikinci kez soruşturma başlatılmıştı.

Altan Tan’ın Bakan Kurtulmuş’a yönlendirdiği sorular şöyle:

TRT ‘de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin 32. Bölümde konuk oyuncu olarak dahil olan ve hala dizide rol alan Boğaçhan Talha Peker, Sedat Peker’in oğludur. Sedat Peker, Rize’de düzenlediği mitingde Recep Tayyip Erdoğan’ın destekçisi olduğunu belirtmiş ve bazı kesimleri “dünyanın şah damarları kesilmişçesine oluk oluk hepsinin kanlarını akıtacağız” sözleriyle tehdit etmiştir.

. Bakanlarınızın ve Milletvekillerinizin düzenli olarak setine gidip görüntü verdiği Diriliş Ertuğrul dizisinde, mitinglerde Erdoğan’ın destekçisi olduğunu belirten Sedat Peker’in oğlunun oynatılma gerekçesi nedir?

. Tanınan oyuncuların yer aldığı ve yüksek bir bütçeye sahip bu dizide oynayan Sedat PEKER’ in oğlunun oyunculuk geçmişi bulunmakta mıdır?

. TRT’de yayınlanan bu dizide Sedat PEKER’in oğlunun oynatılması ile Peker‘in Rize mitingindeki konuşması arasında bir bağlantı bulunmakta mıdır?

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